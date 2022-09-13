Мы с россией воюем не ради переговоров, а чтобы победить, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, ради чего наша страна воюет с россией. Он заявил, что на сегодняшний день переговоры со страной-агрессором ведутся на поле боя.

Нынешнее украинское контрнаступление будет способствовать росту международной помощи. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в новом интервью.

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Украина воюет ради победы

Мы сражаемся с россией не ради того, чтобы получить возможность с ними поговорить, а ради того, чтобы победить,

– сказал Кулеба.

По его словам, любая война завершается переговорами. Но сегодня переговоры с россией ведутся на поле боя, и это единственный вид переговоров, которые реально понимают.

"Но мы готовы сесть и за стол, если речь пойдет о полном восстановлении территориальной целостности Украины. И это мы очень четко всем партнерам артикулируем, они тоже не исключают возможность переговоров, среди тех, как вы сказали, серьезных партнеров", – отметил министр.

Кулеба подчеркнул, что все партнеры соглашаются с нами, что сейчас нет никаких индикаторов, что россия готова к столь серьезным переговорам или уже сложились условия для таких переговоров.

Фантазии россиян о переговорах: что известно

Оккупанты уже не только фантазируют о том, что нужно садиться за стол переговоров. Они уже хотят переговоры с Западом. Конечно, намерены все перекрутить так, будто цивилизованный мир не может без россии. На самом же деле врагу нужно избавиться от санкций, которые беспощадно уничтожают его экономику.

В россии решили даже назвать свои "условия" Киеву для переговоров. Более того, москва якобы ждет, пока украинская сторона сама предложит сесть за стол переговоров.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина ни в коем случае не пойдет на переговоры с россией в нынешней ситуации. А ведь новый условный "Минск-3" может буквально уничтожить государство.

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