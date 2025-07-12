Они творят чудеса: один действенный рычаг может заставить Путина быть сговорчивее

Ватикан готов принять у себя представителей Киева и Москвы для переговоров. Однако очень важно, чтобы Украина усилила свои переговорные позиции.

Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что есть только один вариант, как можно изменить ситуацию.

Кстати Зеленский ответил, готова ли Украина в третий раз ехать на переговоры с Россией в Стамбул

Как можно надавить на Путина

Клочок отметил, что Путин в настоящее время не согласится на то, чтобы переговоры проходили в Ватикане. Но главный вопрос не в том, где их проводить, а то – с какими позициями на них выйдет Россия.

В то же время, подчеркнул он, не стоит преуменьшать важность данного заявления Ватикана, поскольку церковь имеет очень сильное влияние. А такие переговоры должны быть хорошо подготовлены, в частности, Вооруженными Силами Украины с помощью наших западных партнеров.

По его словам, единственный метод формирования переговорных позиций Украины – это дальнобойное оружие. Вопрос лишь в том, кто нам его передаст, в каком количестве и что это будет за вооружение.

2022 год показал, что HIMARS творят просто колоссальные чудеса, они волшебные на фронте – меняют ситуацию в целом и заставляют Путина действовать по-другому,

– сказал Клочок.

Ведь, напомнил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", диктатор до сих пор никак не прокомментировал провал своих оккупационных войск в Харьковской области. Это означает, что Путин понимает силу и именно ее надо применять.