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24 Канал Новости Украины У Путина ответили, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной
26 июня, 18:45
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У Путина ответили, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Россия планирует определить дату третьего раунда переговоров с Украиной после завершения обменов военнопленными.
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас сосредоточены на выполнении договоренностей второго раунда переговоров.

Россия хочет определить следующую дату третьего раунда переговоров с украинской стороной уже после завершения обменов военнопленными, договоренности по которым достигли в Стамбуле ранее.

Соответствующее заявление в четверг, 26 июня, сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Когда Россия определит дату

Российский чиновник рассказал, что сейчас Москва и Киев сосредоточены на выполнении уже достигнутых договоренностей во время второго раунда переговоров в Стамбуле, в частности относительно гуманитарных вопросов.

После того, как будут завершены все процедуры, о которых было договорено, обменные, наступит очередь определиться с датами проведения третьего тура, 
– заявил Дмитрий Песков.

К слову, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов рассказал, что Украина и Россия продолжают обмены пленными, организуя столько этапов, сколько нужно.

По его словам, задача Украины заключается в том, чтобы выйти по формуле "всех на всех" об общем количестве пленных. В то же время Юсов добавил, что уже в ближайшее время скорее всего будут хорошие новости.