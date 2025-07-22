Москва сделала это сознательно, потому что она пока не готова к реальным переговорам. Это 24 Каналу отметил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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"Сегодня нет российской переговорной группы, которая имела бы определенные полномочия. Очевидно, это сделано сознательно. Потому что Кремль пока не готов к настоящему переговорному процессу. Без принуждения, без жестких санкционно-милитарных давлений на Россию никаких переговоров точно не будет. Будут переговоры имитационного характера", – сказал чиновник.

Чего добивается Кремль?

Михаил Подоляк подчеркнул, что переговоры в Турции дают возможность решить гуманитарные вопросы: обмены телами, военнопленными, гражданскими. Возможно, частично можно будет решить вопрос возвращения детей. Все остальное на этом уровне российской делегации точно не будет решено.

Прежде всего Россия идет на это сознательно. То есть она показывает всем, что для нее этот переговорный процесс является имитационного характера просто для того, чтобы затянуть время.

Также врагу это нужно для того, чтобы получить дополнительные пиар-возможности, глобальные площадки, на которых они могут говорить о том, почему они атакуют Украину, оправдывать войну.

Кроме того, в Кремле хотят, чтобы в странах Глобального Юга оставалась уверенность, что Россия якобы хочет выйти из войны, но не может. Потому что якобы есть какие-то политические мотивы, которые не дают возможность провести переговорный процесс.

На мой взгляд, как раз наоборот – присутствие такого типа делегации во главе с Владимиром Мединским абсолютно полностью убивает эту концепцию неготовности Украины к переговорам или вообще стран, кроме России,

– добавил советник председателя ОПУ.

Напомним, Владимир Зеленский назвал дату новой встречи с делегацией России. Президент Украины обсудил с новым секретарем СНБО Рустемом Умеровым подготовку обмена военнопленными и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Встреча уже запланирована на среду. Никаких дополнительных подробностей по этому поводу украинский лидер пока не предоставил.