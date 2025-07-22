Москва зробила це свідомо, тому що вона поки не готова до реальних перемовин. Це 24 Каналу зауважив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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"Сьогодні немає російської переговорної групи, яка мала б певні повноваження. Очевидно, це зроблено свідомо. Тому що Кремль поки що не готовий до справжнього переговорного процесу. Без примусу, без жорстких санкційно-мілітарних тисків на Росію ніяких переговорів точно не буде. Будуть переговори імітаційного характеру", – сказав посадовець.

Чого добивається Кремль?

Михайло Подоляк підкреслив, що переговори у Туреччині дають можливість розв'язати гуманітарні питання: обміни тілами, військовополоненими, цивільними. Можливо, частково можна буде розв’язати питання повернення дітей. Усе інше на цьому рівні російської делегації точно не буде розв’язано.

Насамперед Росія йде на це свідомо. Тобто вона показує всім, що для неї цей переговорний процес є імітаційного характеру просто для того, щоб затягнути час.

Також ворогу це потрібно для того, щоб отримати додаткові піар-можливості, глобальні майданчики, на яких вони можуть говорити про те, чому вони атакують Україну, виправдовувати війну.

Крім того, у Кремлі хочуть, щоб в країнах Глобального Півдня залишалась впевненість, що Росія буцімто хоче вийти з війни, але не може. Тому що нібито є якісь політичні мотиви, які не дають можливість провести переговорний процес.

На мій погляд, якраз навпаки – присутність такого типу делегації на чолі з Володимиром Мединським абсолютно повністю вбиває цю концепцію неготовності України до переговорів чи взагалі країн, окрім Росії,

– додав радник голови ОПУ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав дату нової зустрічі з делегацією Росії. Президент України обговорив з новопризначеним секретарем РНБО Рустемом Умєровим підготовку обміну військовополоненими та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Зустріч уже запланована на середу. Жодних додаткових подробиць з цього приводу український лідер наразі не надав.