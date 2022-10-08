Турция планирует организовать переговоры между Западом и Россией, предложение передали США, - СМИ

В Турции хотят организовать переговоры между Западом и Россией. Это предложение уже якобы даже передали Соединенным Штатам.

Напомним, что президент Турции Реджеп Эрдоган 7 октября провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Турецкий лидер подчеркнул, что готов внести свой вклад "в мирное решение украинского вопроса на благо всем".

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Турция хочет переговоров Запада и России

Турецкие журналисты сообщили, что Анкара все еще хочет провести переговоры по прекращению войны в Украине. Там проанализировали все речи кремлевского диктатора и пришли к выводу, что он "хочет долгосрочного соглашения с Западом".

Сейчас Турция планирует посадить за один стол с Россией 4 крупнейших страны Запада – США, Францию, Германию и Англию. Этот план еще не поступил во все западные столицы, но был передан Соединенным Штатам через важные и частные каналы,

– рассказали журналисты.

В Вашингтоне уже якобы даже положительно отреагировали на такое предложение.

"Анкара также уважает волю Украины и по открытым каналам говорит, что война должна вернуться к миру без применения тактического ядерного оружия", – добавили в издании.

Как Турция помогает Украине: коротко

Эрдоган активно выступает за проведение мирных переговоров между Украиной и Россией. Однако параллельно Турция предоставляет "Байрактары" и критикует Запад за поставки кое-где старого оружия для Украины.

Также Турция помогла Украине организовать обмен военнопленных защитников "Азовстали". Спикер турецкого президента Ибрагим Калин рассказал, что представители его страны обсуждали этот вопрос с Россией более 3 месяцев.

Отметим, что российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал, что Эрдоган – политик, успешно маневрирующий между Западом и Востоком, между Россией и США. Однако он не способен остановить войну.

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