Зеленский заявил, что Украина готова говорить с любым представителем России

Украина готова говорить в любом формате с Россией после полной подготовки плана победы нашего государства в войне. По меньшей мере три пункта соответствующей стратегии уже готовы.

Наше государство готово к разговору с любыми представителями страны-аресорки. Такую позицию Владимир Зеленский озвучил на офрек встрече с журналистами, рассказывает 24 Канал.

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Украина готова к диалогу с Россией в любом формате

Президент напомнил, что Украина готова видеть Россию на втором Саммите мира, поскольку союзники, в том числе и ближайшие, которые всегда выступали против российской агрессии, отметили, что Россия должна быть там, потому что воюет против Украины, а окончание войны не может быть без одной из сторон.

Поэтому, мы активно работаем над нашим планом, три пункта уже подготовлены – встречи в онлайн формате состоялись. Еще будут встречи офлайн и онлайн. И, как мы сказали в начале ноября, весь план будет готов,

– отметил Зеленский.

По его словам, это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией – с любыми ее представителями, потому что "будет план и есть что показать". Однако в то же время украинский лидер готов к скептицизму представителей страны-агрессора.

"Если им не нравится, будет понятно их реакция на конкретику, а не просто вообще – мы ничего не хотим и будем продолжать войну. Хотя я считаю, на сегодня они именно так и хотят, просто продолжать", – добавил он.

Впрочем, напомним, что Владимир Зеленский еще в октябре 2024 года ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.