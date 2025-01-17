Если не военным путем: как Украина может вернуть оккупированные территории

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заинтересован, чтобы завершить войну в Украине. Только есть много вопросов, что будет с временно оккупированными территориями.

Об этом в эфире 24 Канала общались с политтехнологом Борисом Тизенгаузеном. По его словам, сейчас чаще всего обсуждают прекращение огня по линии фронта и дальнейшие переговоры с возможным снятием санкций с России.

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Как Украине вернуть временно оккупированные территории

Как отметил Тизенгаузен, важно, чтобы во время переговоров никто не протянул требование зафиксировать на бумаге, что Украина отказывается возвращать временно оккупированные территории военным путем.

Сейчас в Украины остается то, что называют "дипломатический путь". Но конкретики тут, к сожалению, также нет. Возможно, со временем станет понятнее, что делать дальше. Полномасштабная война не пройдет легко для России.

Эта война не пройдет безболезненно для России. Она добьет Россию в том виде, в котором она сейчас. Но ждать, пока оно умрет или пока какие-то процессы начнутся, может быть довольно долго,

– сказал Тизенгаузен.

К сожалению, международные партнеры пока также не заинтересованы в том, чтобы Украина победила Россию. Запад дает нашему государству оружие для защиты, но оружия для победы – нет.

Мы видим, что никто не хочет дать Украине такое оружие, чтобы можно было каждый день кошмарить Москву или Санкт-Петербург, чтобы там не почувствовали. Никто на это сейчас не пойдет. Для меня был неожиданностью удар по химзаводу в Брянской области. Что это за ракеты были – еще надо разобраться,

– отметил Тизенгаузен.

Напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что Украина нуждается в сильной позиции на переговорах с Россией. Для этого нужно усиление военной помощи, гарантии безопасности, среди которых будет приглашение в ЕС и НАТО. А также необходимы оперативные решения по российским активам.