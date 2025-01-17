Про це в ефірі 24 Каналу спілкувалися з політтехнологом Борисом Тизенгаузеном. За його словами, зараз найчастіше обговорюють припинення вогню по лінії фронту та подальші переговори з можливим зняттям санкцій з Росії.

Дивіться також Ситуація на фронті та нові карти ISW: на яких ключових ділянках просувається ворог

Як Україні повернути тимчасово окуповані території

Як наголосив Тизенгаузен, важливо, аби під час переговорів ніхто не протягнув вимогу зафіксувати на папері, що Україна відмовляється повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом.

Наразі в України залишається те, що називають "дипломатичний шлях". Але конкретики тут, на жаль, також немає. Можливо, з часом стане зрозуміліше, що робити далі. Повномасштабна війна не мине легко для Росії.

Ця війна не пройде безболісно для Росії. Вона доб'є Росію в тому вигляді, в якому вона зараз. Але чекати, поки воно помре чи поки якісь процеси почнуться, може бути доволі довго,

– сказав Тизенгаузен.

На жаль, міжнародні партнери поки також не зацікавлені в тому, аби Україна перемогла Росію. Захід дає нашій державі зброю для захисту, але зброї для перемоги – немає.

Ми бачимо, що ніхто не хоче дати Україні таку зброю, щоб можна було кожного дня кошмарити Москву чи Санкт-Петербург, щоб там не відчули. Ніхто на це зараз не піде. Для мене був несподіванкою удар по хімзаводу в Брянській області. Що це за ракети були – ще треба розібратися,

– зазначив Тизенгаузен.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує сильної позиції на переговорах з Росією. Для цього потрібне посилення військової допомоги, гарантії безпеки, серед яких буде запрошення до ЄС та НАТО. А також необхідні оперативні рішення щодо російських активів.