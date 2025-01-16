Повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час брифінгу з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Український лідер наголосив, що для Києва зараз важливо знати – коли і чи буде взагалі Україна в ЄС і НАТО.

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Що потрібно для того, щоб Україна була в сильній позиції

За словами Зеленського, усі деталі були викладені в плані перемоги України, який передбачає сильну державу, яка "може відбити свою незалежність".

Якщо хочете деталей, то там був пакет зброї, посилення нас на полі бою з урахуванням нашої армії, а не зменшення її, як цього хоче ворог. Далі, що стосується поля бою, то не віддавати ініціативу росіянам, у яких сьогодні на сході вона на жаль є через повільне постачання та комплектування наших бригад. Але безумовно ініціативу на півночі та у Харківській області вони втратили,

– заявив президент.

Він наголосив, що аналогічні дії необхідно здійснити й на Донецькому напрямку, і це лише питання часу.

"Далі, не хочу говорити знову про гарантії безпеки, але безумовно для нас це ЄС і НАТО. Якщо не сьогодні, то хочеться знати коли. І чи це буде. Це конкретні речі. Навіть, коли ти знаєш, коли у тебе є запрошення, або коли ти знаєш конкретні дати – це сильна позиція у переговорах з Росією", – зазначив український лідер.

Зеленський також підкреслив важливість ухвалення більш оперативних і нагальних рішень щодо російських активів.

50 мільярдів рішення є, буде надходити, але повертаємось до слова буде. Вони ще не прийшли. А що з іншими 250 мільярдами, які б нам зараз допомогли?,

– зауважив він.

Президент додав, що Україна має повне моральне право використати заморожені російські активи для посилення України.

Він також зауважив, що у плані перемоги є пункт про пакет далекобійної зброї, яка необхідна для сильної позиції України під час переговорів.