Переговоры с Россией: Зеленский провел две "красные линии"

По переговорам с Россией – Зеленский провел две "красные линии" – это Мариуполь и Херсон. Мне кажется, что в первом случае, скрипя зубами, но в России его услышали. Далее читайте в эксклюзиве для сайта 24 канала.

Им-то хочется "Азов" выжечь напалмом, но не выходит. И, возможно, пока это решение не принято.

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"Референдум" в Херсонской области

Здесь же Зеленский сказал, что если будет "референдум", то из переговоров мы выходим тоже. Оставляем только консультации по гуманитарным вопросам.

В остальном мы будем достигать цели военным путем и гнать их хотя бы к рубежам, зафиксированным на 23 февраля. Для реализации такого сценария нам должно своевременно поступить все необходимое вооружение от наших западных партнеров.

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Освобождение Донбасса военным путем

Если мы войдем в боевой кураж, имея при этом все оружие, которое нам нужно для наступательных действий, то все возможно.

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