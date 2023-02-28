Это Путин дергает за все нити: Жданов сказал, склоняет ли Запад Украину к переговорам
В последнее время снова стали появляться публикации в СМИ, что Запад может начать склонять Украину к переговорам с Россией. Диктатор Владимир Путин всячески пытается добиться этого.
Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Он прокомментировал информацию от немецкого издания Bild, что Запад может начать склонять Украину к переговорам, если к осени ВСУ не смогут частично или полностью освободить территории.
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Путин начал дергать за "все ниточки"
Как считает Жданов, в последнее время Кремль начал активно доставать все компроматы и использовать лояльных западных политиков, чтобы вынудить Украину сесть за переговоры. Те начали сливать в СМИ так называемые "инсайды" о переговорах, а это впоследствии тиражируют западные издания.
Военный эксперт обратил внимание на послание солидарности народу Украины от генсека НАТО Йенса Столтенберга. Тот подчеркнул, что НАТО будет поддерживать Украину сколько угодно. Также Альянс "отстаивает ваше право выбирать свой путь".
НАТО официально опровергло эти слухи, о которых пишут западные СМИ. Также в Белом Доме тоже говорили, что Украина выбирает решение, когда начать переговорный процесс, что бы там ни писали в СМИ,
– отметил Жданов.
Склоняет ли Запад Украину к переговорам – объяснил Жданов: смотрите видео
Переговоры с Россией: последние новости
- По данным издания The Wall Street Journal, Франция, Германия и Великобритания рассматривают вероятность более тесных связей между Украиной и НАТО. Так они хотят осторожно подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой.
- Впрочем, там подчеркивают, что любое решение, когда и при каких условиях проводить переговоры, будет принимать Киев.
- На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак обнародовал план соглашения о предоставлении Украине более широкого доступа к современному военному оборудованию, оружию и боеприпасам, чтобы защитить себя после окончания войны.
- Это, якобы, должно повысить доверие Украины и дать стимул начать переговоры. А России этот шаг покажет, что в будущем Запад готов существенно расширить помощь Украине. Это должно было бы, как там считают, убедить Кремль, что те не достигнут своих военных целей.