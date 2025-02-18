В Саудовской Аравии 18 февраля прошли переговоры США и России. По результатам встречи россияне заявили о "лучшем понимании американской стороны" позиции Москвы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью кремлевского пропагандиста Сергея Лаврова, который присутствовал на переговорах.

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О чем договаривались США и Россия

Лавров озвучил часть договоренностей с США.

Американская сторона начала лучше понимать нашу позицию. Это был очень полезный разговор,

– заявил глава российского МИДа.

Он также заявил, что "необходимо снять преграды" времен Байдена, которые затрудняют работу дипломатов. Так страна-террористка пытается отменить "постоянные изгнания и аресты недвижимости" россиян. А еще – решить проблемы с банковскими переводами.

"Россия и США согласились, что когда их интересы не совпадают, им нужно не провоцировать конфликт, а решать проблемы", – заявил пропагандист.

Он также добавил, что теперь консультации России и США по войне в Украине будут регулярными.

Кроме того, Лавров заявил, что не видел сообщений о трехступенчатом мирном плане. Также он назвал неприемлемым появление западных войск в Украине.

"Россия и США договорились, что необходимо снять преграды для взаимовыгодного экономического сотрудничества", – добавил россиянин.

Конечно, российская делегация не обошлась без лжи и на этой встрече. Так, американская сторона предложила мораторий на атаки на энергообъекты.

"Да, атака украинских дронов на нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае – это по сути нападение на энергетическую инфраструктуру Казахстана. Россия никогда не подвергала опасности систему энергоснабжения Украины. Москва наносит удары только по тем объектам, которые обслуживают ВСУ", – цинично заявил Лавров.