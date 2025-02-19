Трампу очень была нужна встреча с Россией, но не для обсуждения войны

Впервые за долгое время состоялся официальный контакт США и России. Встреча делегаций в Саудовской Аравии длилась более 4,5 часов, впрочем, вероятно, общение не было завязано только на завершении войны.

Такой мыслью в разговоре с 24 Каналом поделился экс-секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа, объяснив, что для Дональда Трампа есть два других приоритетных вопроса. Поэтому встреча в Эр-Рияде могла быть нацеленной на выяснение некоторых важных деталей не об Украине.

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Для чего США была нужна встреча с россиянами

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде 18 февраля продолжались около 4,5 часа. По итогам разговора, сообщили, что делегации провели "очень серьезный разговор по всем вопросам". Вероятно, касались они совсем не только вопроса войны России против Украины.

Думаю, что встреча США и России не очень связана с Украиной. Надо рассматривать это в контексте целей политики Штатов, которые пытаются определить, как будет выглядеть система в конфронтации с Китаем, потому что он для них является главным. В этом смысле, с точки зрения Китая, война России против Украины – один из конфликтов в мире, который нацелен на то, чтобы "распилить" присутствие США везде, где можно,

– объяснил Петр Кульпа.

Именно поэтому Соединенные Штаты, после прихода Дональда Трампа к власти, пытаются все больше сократить свое присутствие по всему миру: Ближний Восток, Украина и тому подобное. Все потому, что в случае прямой конфронтации с Китаем, любые другие конфликты будут отвлекать США от главного врага.

"Здесь есть два ключевых момента. Мне кажется, что США будут смотреть на эту войну, как на лакмусовую бумажку, которая покажет им, насколько Россия готова стать более ассертивной, более независимой от Китая. Они пытаются понять, что им сделать, чтобы Россия не была такой дешевой "шестеркой" для Китая, какой сейчас является", – заметил государственный деятель Польши.

С другой стороны важно отметить и роль Саудовской Аравии. Для Трампа это страна, которая может стать очень мощным союзником для Штатов, в частности в контексте его попыток снизить цену на нефть. Поэтому, считает Кульпа, война против Украины, была лишь поводом для встречи американской делегации с российской.