Путин сменил участников переговоров с США: Огрызко прокомментировал, на что они способны

В Саудовской Аравии 14 марта состоятся переговоры между командами США и России. Кремль сменил своих участников и отправит на них 2 человека с очень "интересной" репутацией.

О них 24 Каналу рассказал руководитель Центра исследований временно существующей России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, заметив, что оба они умеют тянуть время. Если США не применят во время разговора силу, то дойти до конструктивных решений не удастся.

Смотрите также Зеленский назвал шаги по прекращению огня, которые ожидает от США

Что известно о 2 переговорщиках от Кремля

В Саудовской Аравии на переговорах российскую делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По словам руководителя Центра, оба они – "перекрашенные" люди из КГБ.

С Карасиным я имел "счастье" 2,5 года вести переговоры по Черноморскому флоту. Если над ними двумя сверху не нависнет какая-то "палка", которая будет опускаться им на головы, то ничего не произойдет,

– подчеркнул он.

Огрызко объяснил, что Карасин – мастер оттягивать любой процесс, он умеет находить любые причины, чтобы Россия чего-то не делала. Поэтому без жесткого стимулирования он не уступит своим действиям.

Интересно! В то же время Беседу в 2022 году обвинили в провале разведывательной информации о вторжении России в Украину. Его даже пытались за это арестовать.

Маловероятно, что эти 2 персонажа как-то повлияют на команду США. Именно американцы хотят заставить Россию пойти на определенные уступки. Однако это не будет легкой задачей, ведь Кремль выдвигает максималистские условия по миру.

Руководитель Центра добавил, что переговоры в Саудовской Аравии – это "продажа воздуха". Когда стороны не могут прийти к согласию по определенным вопросам, будут "вытаскивать из сундука" вечные темы (обмен пленными, аспекты судоходства в Черном море), чтобы не признать, что раунд провалился.