Мы должны найти способ привлечь Россию, – глава МИД Швейцарии об украинской формуле мира

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис убежден, что страны должны найти общее решение, каким образом привлечь Россию к переговорам по формуле мира. По его мнению, сидеть сложа руки нельзя.

Швейцарский чиновник убежден, что страны должны быть готовы к тому времени, когда условия позволят провести мирные переговоры. Соответствующее заявление он сделал во время консультаций, которые начались в швейцарском Давосе в канун Всемирного экономического форума.

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Страны должны искать пути

Игнацио Кассис убежден, что украинская мирная инициатива является "основой мирного процесса". Он считает, что в переговоры следует каким-то образом включить Россию.

Этот процесс необходим для того, чтобы быть готовыми к мирным переговорам, как только они станут возможны. Однако без России решения нет. Мы должны найти способ привлечь Россию,

– отметил министр.

Он также добавил, что международное сообщество должно двигаться вперед, даже если диалог между Киевом и Москвой еще не может состояться, пока препятствует военная ситуация. Сейчас на кону тысячи мирных украинских жизней. По его мнению, нужно создать альянс государств, чтобы проталкивать мирный план.

Возможны ли переговоры сейчас