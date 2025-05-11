"Новое наступление России будет значительно тяжелее": что тогда гарантировало бы Украине безопасность

Россия доказала свое стремление продолжать войну и не планирует соглашаться на перемирие. Однако для следующего наступления ей нужно время на подготовку.

Такое мнение 24 Каналу высказал вице-маршал королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл, отметив, что наступательные действия Россия уже начнет с учетом прошлых ошибок. Именно поэтому для Украины важны реальные гарантии безопасности.

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Что будет гарантировать Украине безопасность

По словам вице-маршала королевских ВВС Великобритании, Соединенные Штаты и Европа сейчас предоставляют одинаковое количество финансовой поддержки Украины. Однако все же именно Америка имеет гораздо больше военного потенциала – вооружения и оборонную промышленность.

Больше военной помощи генерирует США. Именно это сейчас нужно украинской нации,

– подчеркнул он.

Именно поэтому выход Вашингтона из переговоров, что пока является слухами, по мнению Белла, приведет к проблемам для Европы, которая не сможет предоставить Украине соответствующее количество оружия. Для Владимира Путина это же будет на руку, ведь перед ним будет "легче задача".

Российский диктатор начал полномасштабное вторжение только для достижения военных целей. Поэтому маловероятно, что его интересуют мирные переговоры и дипломатия. Его целями сейчас является оккупация Херсона и Запорожья.

Однако сейчас – это недостижимая цель для российских войск. Вице-маршал королевских ВВС Великобритании объяснил, что оккупантам нужен перерыв для восстановления, чтобы заменить боевые машины, пополнить запасы снарядов и вылечить раненых.

Россия уже в феврале 2022 году рассчитывала захватить всю Украину за несколько дней, но усвоили урок. Россияне вернутся сильнее, вся российская оборонная промышленность переведена на военные рельсы. Через несколько лет Россия будет готова к новому наступлению. Гарантии безопасности для Украины должны иметь силу, что сдержит Россию, а не просто быть подписью на бумаге,

– подытожил Белл.

Кстати, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил, что Кремль не стремится к миру, а готовится к летнему наступлению.