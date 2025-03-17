Никаких уступок: в Верховной Раде назвали условия перемирия с Россией

Украина не пойдет на территориальные уступки, ограничение обороны или запрет вступления в НАТО. Председатель комитета ВР Александр Мережко очертил эти три "красные линии" в вопросе перемирия с Россией.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой BBC. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко очертил три ключевых принципа, которых Киев придерживается в вопросе возможного перемирия с Россией.

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Украина определила свои красные линии в переговорах с Россией

В интервью он заявил, что Украина не пойдет ни на какие территориальные уступки, не позволит Кремлю диктовать условия по вступлению в НАТО и не согласится на ограничение собственной обороноспособности.

По словам Мережко, вопрос территориальной целостности "не подлежит обсуждению". Также он отметил, что Россия не может влиять на выбор международных партнеров Украины, в частности относительно членства в Альянсе. А возможные предложения Путина по ограничению украинской армии политик назвал неприемлемыми.

Ранее Москва уже предлагала варианты "замороженного конфликта", но украинская сторона неоднократно заявляла, что не согласится на сценарий, который оставит часть украинской территории под российской оккупацией.