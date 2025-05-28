Зеленский ответил, когда Украина ожидает "меморандум" от России и готовит ли свои предложения

Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает "меморандум" от России с предложениями по прекращению огня и дальнейших шагов. После ознакомления с документом Киев даст четкий ответ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время разговора с журналистами. Он прокомментировал, когда Украина может ожидать "меморандум" от России и готовит ли Киев свои собственные предложения для переговоров.

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Зеленский раскрыл планы Украины

По его словам, Украина поддерживает безусловное прекращение огня и готова вести переговоры в любом формате и почти в любом цивилизованном месте с участием прямых переговоров или посредничества США, Европы и других партнеров.

Зеленский напомнил, что во время встречи в Стамбуле Россия поставила свои условия, и стороны договорились об обмене тысячи пленных. В то же время Москва не была готова перейти к прекращению огня, заявив, что "просто так" этого не сделает. Россия пообещала вернуться с определенными сигналами и передать "меморандум" с предложениями относительно следующих шагов, включая вопрос прекращения огня и возможностью встречи на уровне лидеров.

По словам президента, Украина внимательно ознакомится с "меморандумом" и даст четкий ответ, пока дополнительных комментариев нет.