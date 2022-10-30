Россияне продолжают давать заднюю: в Кремле заговорили, чего хотят от переговоров с США

Россияне продолжают пытаться продвинуть нарративы о переговорах. На этот раз соответствующие тезисы прозвучали в сторону США. Ведь не стоит забывать, что Россия воюет "не против Украины".

В Кремле уже предположили, возможны ли переговоры между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом. Своим мнением поделилась "говорящая голова" Дмитрий Песков, рассказывает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Россияне хотят дать заднюю

По словам Пескова, Россия хотела бы, чтобы США прислушались к ее беспокойству, касающемуся гарантий безопасности. Мол, в стране-агрессоре хотели бы "вернуться к состоянию декабрь – январь"​.

Во время одной из передач Песков в очередной раз начал завуалированно говорить о том, что Россия воюет с США. Он выразил надежду, что США будут иметь желание вернуться к состоянию на декабрь – январь, а также прислушаться к предложениям россиян, которые "может, не всех нас устраивают". Мол, следует сесть за стол переговоров.

Под предложениями, добавляет "говорящая голова", говорится о документах, которые страна-агрессор передала в Брюссель и Вашингтон. Но чего бы оккупанты не стремились, свой шанс они уже давно упустили.

Возможны ли переговоры с Украиной

Прежде всего, следует понимать, для чего Путину садиться за стол переговоров. По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, Россия в этом случае преследует практические цели. Враг хочет выиграть время, чтобы провести обучение мобилизованным, пересидеть зиму, которая будет мешать воевать, а также подвести к линии разграничения накопленные резервы.

Политолог Александр Антонюк отметил, что в Кремле все чаще озвучивается желание вести трехсторонние переговоры . В них должны принимать участие именно США, Украина и Россия. О готовности к такому формату стало известно после разговора Сергея Лаврова с коллегой из Китая Ван И.

​Но, подчеркнул он, заявления Путина свидетельствуют о совсем другом. Он продолжает настаивать на том, что Украина вымышленная страна, а украинцев просто не существует.

Еще один политолог Олег Саакян рассказал, может Россия склонить весь мир к переговорам с ней. Он подчеркнул, что паниковать не стоит. Но нужно быть готовыми к соответствующим настроениям в обществе. В то же время, подчеркнул Саакян, на один шаг в сторону России всегда будет еще один или даже 1,5 – в поддержку Украины.

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