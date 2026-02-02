Ситуация изменилась: стало известно, примет ли Уиткофф участие в переговорах Украины и России
- Специальный представитель президента США Стив Уиткофф примет участие в переговорах делегаций США, Украины и России, которые состоятся 4 – 5 февраля в Абу-Даби.
- Уиткофф перед этим 3 февраля прибудет в Израиль для встреч с премьер-министром Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками.
Специальный представитель президента США Стив Уиткофф примет участие в переговорах делегаций США, Украины и России. Встреча политиков состоится уже 4 и 5 февраля в Абу-Даби.
Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид.
Читайте также На что готовы Украина и Россия во втором этапе переговоров: эксперты спрогнозировали, чего ждать
Кто будет участвовать во встрече?
По данным СМИ, американский чиновник подтвердил, что Стив Уиткофф 3 февраля прибудет в Израиль, где встретится с премьер-министром Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками.
После этого спецпредставитель президента США отправится в Объединенные Арабские Эмираты для еще одного раунда переговоров.
Стоит отметить, что ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер не поедут на следующий раунд переговоров с Россией и Украиной, но участие США "вероятно".
Важно! Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что 2 февраля пройдет совещание, посвященное подготовке к новым переговорам. Уже вечером в понедельник украинская переговорная команда также отправится к месту встречи.
Как прошел предыдущий раунд?
23 и 24 декабря в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. По итогам встречи Владимир Зеленский заявил, что проблемных вопросов стало меньше.
По данным СМИ, стороны обсуждали создание демилитаризованной зоны на Востоке Украины, в частности в Донецкой области. Украинские и американские дипломаты рассматривали возможность размещения миротворцев из нейтральных стран как альтернативу силам НАТО, против чего решительно выступает Москва.
В то же время издание Politico сообщило, что переговоры между Украиной, США и Россией в ОАЭ зашли в тупик из-за разногласий относительно территорий, гарантий безопасности и прекращения огня.