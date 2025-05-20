Трамп поддерживает переговоры Украины и России в Ватикане, но ставит условия
- Трамп поддерживает идею переговоров между Украиной и Россией в Ватикане, но США могут отказаться от участия, если не будет прогресса.
- Украина, Россия, и США готовы к переговорам в Ватикане, предложенных Папой Львом XIV после неудачи саммита в Стамбуле.
Трамп считает отличной идеей провести переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией в Ватикане. Но если ситуация с Украиной и Россией не будет иметь прогресса, то США покинет процесс.
Украина, Россия и США заявили, что готовы сесть за стол для переговоров в Ватикане, которые недавно предложил новоизбранный Папа Римский Лев XIV после того, как саммит в Стамбуле не смог собрать вместе Владимира Зеленского и Владимира Путина, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
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Что известно о переговорах в Ватикане
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 19 мая, в разговоре с журналистами в Овальном кабинете сказал, что "это было бы замечательно" провести переговоры именно в Ватикане. Ведь, по его мнению, это придало бы дополнительное значение процессу.
С другой стороны Трамп сказал журналистам, что эти переговоры могут вообще пройти без участия США. По его словам Вашингтон готов "отступить", если не будет достигнут значительный прогресс в переговорах России и Украины.
Это не моя война,
– сказал Трамп.
В Москве также одобрили предложение Ватикана. Впрочем, как говорит пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков окончательное решение о месте "возможных будущих контактов" еще не принято.
Почему Папа Римский предложил Ватикан как место переговоров
После того, как Владимир Путин проигнорировал встречу с Зеленским в Турции, которую и сам предложил, Ватикан заявил, что Папа Лев XIV хочет предоставить Ватикан в качестве площадки для переговоров между двумя сторонами. Потому что предыдущие результаты встречи они считают "трагическими".
В Ватикане надеялись, что хоть процесс, возможно, будет проходить медленно, но хоть с мирным решением конфликта, а вместо этого все вернулось к началу, заявил главный дипломат Святого Престола Пьетро Паролин.