Трамп поддерживает переговоры Украины и России в Ватикане, но ставит условия

Трамп считает отличной идеей провести переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией в Ватикане. Но если ситуация с Украиной и Россией не будет иметь прогресса, то США покинет процесс.

Украина, Россия и США заявили, что готовы сесть за стол для переговоров в Ватикане, которые недавно предложил новоизбранный Папа Римский Лев XIV после того, как саммит в Стамбуле не смог собрать вместе Владимира Зеленского и Владимира Путина, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что известно о переговорах в Ватикане

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 19 мая, в разговоре с журналистами в Овальном кабинете сказал, что "это было бы замечательно" провести переговоры именно в Ватикане. Ведь, по его мнению, это придало бы дополнительное значение процессу.

С другой стороны Трамп сказал журналистам, что эти переговоры могут вообще пройти без участия США. По его словам Вашингтон готов "отступить", если не будет достигнут значительный прогресс в переговорах России и Украины.

Это не моя война,

– сказал Трамп.

В Москве также одобрили предложение Ватикана. Впрочем, как говорит пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков окончательное решение о месте "возможных будущих контактов" еще не принято.

Почему Папа Римский предложил Ватикан как место переговоров

После того, как Владимир Путин проигнорировал встречу с Зеленским в Турции, которую и сам предложил, Ватикан заявил, что Папа Лев XIV хочет предоставить Ватикан в качестве площадки для переговоров между двумя сторонами. Потому что предыдущие результаты встречи они считают "трагическими".

В Ватикане надеялись, что хоть процесс, возможно, будет проходить медленно, но хоть с мирным решением конфликта, а вместо этого все вернулось к началу, заявил главный дипломат Святого Престола Пьетро Паролин.