Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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В чем Россия обвиняет Украину на этот раз?

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил ряд заявлений, которые ранее озвучили глава Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко. В своих высказываниях он в очередной раз обвинил Украину в отсутствии прогресса в переговорах и продемонстрировал непоколебимую приверженность России к своим давним требованиям.

В частности, Лавров заявил, что переговоры между Украиной и Россией по завершению войны продвигаются, но их темпы якобы сдерживает украинская сторона.

Министр также отметил, что Россия ждет конкретного ответа от Украины относительно предложения создать рабочие группы в онлайн-формате. Кроме того, Лавров обвинил президента Украины Владимира Зеленского в постоянном изменении требований относительно переговоров и прекращения огня.

Он отметил преданность России своим давним военным целям в Украине и то, что любое мирное соглашение, по мнению Кремля, должно устранить "коренные причины" войны.

По словам аналитиков, заявления Лаврова содержали те же формулировки, что и высказывания Путина и Лукашенко 1 августа, и прозвучали в тот же день. Это свидетельствует о централизованных инструкциях Кремля для российских чиновников относительно того, как комментировать процесс переговоров.

ISW продолжает оценивать, что Россия не заинтересована в компромиссах относительно своих давних требований, которые фактически сводятся к капитуляции Украины, и продолжает распространять провокационную риторику, направленную на подрыв единства между США и Европой,

– говорится в отчете.

Напомним, сам Владимир Путин положительно оценил переговоры в Стамбуле. В то же время, по его словам, условия России по достижению мира, озвученные летом 2024 года, якобы остаются неизменными.