Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також ЗСУ покращили позиції на 2 напрямках, росіяни мають просування на одному: огляд фронту від ISW

У чому Росія звинувачує Україну цього разу?

Нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повторив низку заяв, які раніше озвучили очільник Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко. У своїх висловлюваннях він вкотре звинуватив Україну у відсутності прогресу в переговорах і продемонстрував непохитну прихильність Росії до своїх давніх вимог.

Зокрема, Лавров заявив, що переговори між Україною та Росією щодо завершення війни просуваються, але їхні темпи нібито стримує українська сторона.

Міністр також зазначив, що Росія чекає на конкретну відповідь від України щодо пропозиції створити робочі групи в онлайн-форматі. Крім того, Лавров звинуватив президента України Володимира Зеленського у постійній зміні вимог щодо переговорів і припинення вогню.

Він наголосив на відданості Росії своїм давнім воєнним цілям в Україні та на тому, що будь-яка мирна угода, на думку Кремля, повинна усунути "корінні причини" війни.

За словами аналітиків, заяви Лаврова містили ті ж формулювання, що й висловлювання Путіна та Лукашенка 1 серпня, і прозвучали в той самий день. Це свідчить про централізовані інструкції Кремля для російських чиновників щодо того, як коментувати процес переговорів.

ISW продовжує оцінювати, що Росія не зацікавлена у компромісах щодо своїх давніх вимог, які фактично зводяться до капітуляції України, і продовжує поширювати провокаційну риторику, спрямовану на підрив єдності між США та Європою,

– йдеться у звіті.

Нагадаємо, сам Володимир Путін позитивно оцінив перемовини у Стамбулі. Водночас, за його словами, умови Росії щодо досягнення миру, озвучені влітку 2024 року, нібито залишаються незмінними.