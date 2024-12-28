Есть примеры быстрого окончания войны, – Шарп оценил вероятность мира в следующем году

Шансы на начало переговоров о прекращении огня между Украиной и Россией сейчас велики. Хотя в истории есть примеры быстрого окончания войны, говорить об условиях пока рано.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью военного обозревателя Давида Шарпа изданию OBOZ.UA.

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Что Шарп думает о переговорах России и Украины

Давид Шарп отмечает, что история знает примеры, когда войны заканчивались быстро. Он привел пример ирано-иракской войны.

Когда вообще никто ничего не прогнозировал, кроме длительной войны, стороны вели переговоры, как говорится, под столом, и вдруг после длительных боевых действий было достигнуто соглашение о прекращении огня,

– говорит обозреватель.

Шарп замечает, что война против Украины продолжается уже достаточно долго. Поэтому США должны поспособствовать соглашению. По словам Шарпа, в случае с Украиной достичь этого легко, прекратив предоставление военной помощи. Однако в случае с Россией ситуация иная.

"Чтобы Россия была сговорчивой, причем в быстром темпе, на нее надо оказывать очень серьезное давление. Здесь есть два фактора: тяжелые экономические санкции и угроза увеличения помощи Украине. Иначе, если Россия чувствует, что ей некуда спешить, что ей ничто серьезно не угрожает, она может воевать в нынешнем темпе еще некоторое время, пытаясь захватить больше территорий", – объяснил военный эксперт.

Обозреватель отметил, что начало переговоров является весьма вероятным, однако "кто на что согласится и как, пока говорить рано". Шарп называет важными действия администрации Трампа – в которых слова нужно подкреплять действиями. Если этого не произойдет, результаты будут такими же.