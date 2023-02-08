Путин ищет точки переговоров, – Черник объяснил, что на это указывает

Провалы российской армии в войне с Украиной загоняют террористов в ловушку. Действия российского диктатора Владимира Путина на международной арене свидетельствуют о желании переговоров, чтобы закрепиться на захваченных территориях Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, украинское контрнаступление уже проиходит, в частности, в районе Угледара, где ВСУ убивают сотни оккупантов.

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Контрнаступление уже в процессе

Петр Черник отметил, что в районе Угледара ВСУ динамично обороняются, в то время как россияне атакуют, но несут большие потери. По мнению военного эксперта, это свидетельствует о контрнаступательных действиях ВСУ.

В то же время, сейчас остается открытым вопрос, пойдут ли россияне на повторный "акт безумия", если снова решат наступать на Киев. В начале вторжения Россия наступала на столицу Украины своими лучшими группировками, оснащенными лучшим оружием и мотивированными военными, но даже при этом они не достигли стратегической цели.

Возможно ли повторное "безумие"

Черник отметил, что россияне действительно могут пойти на повторное наступление на Киев с теми ресурсами, которые у них есть сейчас.

Сборный понтон через Северский Донец, где на одном месте за сутки сожгли батальонно-тактическую группу, потеряли 73 единицы техники и 5 раз клали понтон – это, с точки зрения здравого смысла, неподъемная логика, но они так действуют.

– сказал Черник.

Военный эксперт предположил, что россияне находятся в зоне стратегической ловушки и хорошо осознают, что если до середины весны им не удастся "зацементировать" какую-то линию разграничения и выйти на промежуточные переговоры с Украиной, то у них начнутся катастрофические проблемы.

Кто хочет переговоров

Петр Черник вспомнил слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, когда он говорил о том, что, казалось бы, Украина предлагала Беларуси "пакт о ненападении". Военный эксперт предположил, что эти слова принадлежат не Лукашенко, а Путину, и таким образом он демонстрирует желание переговоров.

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Также, по мнению Черника, слова Путина произносит венгерский премьер Виктор Орбан, говоря, что Украина – это ничейная земля и президент Турции Реджеп Эрдоган, когда говорит о необходимости переговоров с Россией.

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В то же время Черник предположил, что сейчас складываются предпосылки для перелома войны. По его мнению, это может произойти в значительной степени благодаря рекордной поддержке США.

Россия больше не имеет козырей

Военный эксперт отметил, что Россия дошла до такого состояния, когда у нее не осталось "козырей" для войны, кроме оружия массового поражения – ядерного, химического и бактериологического.

Единственный серьезный аргумент – это бесконечные пехотные волны. Этого очень много и этого нельзя игнорировать. Сотни тысяч этих недороссиян готовы умирать за Путина, за "величие" и мы игнорировать это колоссальное количество не можем,

– сказал Петр Черник.

По словам военного эксперта, Украина будет вынуждена "перемолоть" эту пехоту, но этот процесс будет очень болезненным.

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