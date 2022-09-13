Путин еще может "переобуться", ему ищут замену, – оппозиционер о переговорах с Украиной

Президент россии теоретически еще может "переобуться", переложив ответственность на своих подчиненных. Ведь делать вид, что все задачи "спецоперации" выполнены, после событий на Харьковщине – невозможно.

После такого бегства российских военных это просто смешно. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер и политолог Аббас Галлямов.

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Какие есть сценарии для россии, чтобы изменить ситуацию

Идти на переговоры они теоретически могут, но кто с ними сейчас будет разговаривать?

– заметил российский оппозиционер.

В Украине заявили, что готовы к переговорам только после деоккупации всех территорий, включая Крым. Путин на возвращение Крыма не может пойти, поскольку это "убьет его политически".

"Они могут попытаться использовать ядерное оружие, хотя это рискованный сценарий прежде всего для них самих", – рассказал политолог.

Так, приказ об использовании ядерного оружия может привести к попытке военного переворота в россии. По всей вероятности, в стране-агрессоре еще остались военные, которые не хотят "сгореть в пламени ядерной войны".

Теоретически они (россияне – 24 канал) могут попытаться объявить общую мобилизацию, но это также рискованный сценарий именно для них, чем для украинцев,

– отметил Галлямов.

По его словам, за последние полгода тема войны в стране-агрессоре стала менее популярной. Следовательно, объявление общей мобилизации может еще больше усугубить ситуацию и вызвать протесты в россии.

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Россияне ищут путину замену

По мнению Галлямова, самым надежным вариантом улучшения своего положения для россиян является замена президента страны-агрессора преемником. Эта идея постепенно развивается в головах российских политиков.

В последние дни было несколько обращений оппозиционных муниципальных депутатов из Санкт-Петербурга в госдуму с предложением начать процедуру импичмента путина,

– рассказал российский оппозиционер.

Также депутаты муниципального совета Ломоносовского района Москвы обратились к российскому президенту с призывом уйти в отставку. Более того, в россии даже создали петицию по отстранению путина.

Напомним, международный обозреватель Иван Яковина предполагал, что наиболее вероятным преемником владимира путина является глава чечни рамзан кадыров. Сам российский президент, вероятно, не против такой замены, поскольку понимает, что кадыров человек, который обязан лично ему за все, что имеет.