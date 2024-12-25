Неадекватно, – экс-министр резко отреагировал на месседж Трампа относительно оккупированных территорий

СМИ сообщали, что Трамп якобы призвал Зеленского начать думать о прекращении огня и о передаче оккупированных территорий России. Но нельзя "торговаться" территориями.

Об этом 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко, отметив, что Трамп не может распоряжаться территориями Украины. С ним нужно работать, чтобы убедить его в других вариантах завершения войны.

Смотрите также Для чего Трампу Панамский канал, Гренландия и Канада – 51-м штатом: что вообще происходит

Нужно искать другие варианты

Как отметил Огрызко, нельзя говорить, что надо "отдать оккупированные территории", потому что там и так все разрушено. Это – украинская земля. И россияне не могут ее просто так отобрать.

Это так же как сказать премьер-министру Канады о 51 штате. А он это говорил. Или предложить Дании выкупить Гренландию. Это вещи, на которые надо реагировать с улыбкой. В нашем случае речь идет о войне и ужасных потерях. Поэтому такая логика неадекватна. Она не является приемлемой. Об этом даже говорить не стоит,

– сказал Огрызко.

Украине нужно искать аргументы, чтобы убедить Трампа по-другому завершить войну. Возможно, даже сделать так, чтобы новоизбранный президент США предоставил Украине еще больше оружия.

Добавим, по данным издания El Pais, Трамп якобы "направил послание" Зеленскому, чтобы тот думал о прекращении огня и о передаче оккупированных территорий России. При этом некоторые европейские источники на условиях анонимности утверждают, что сигнал Трампа к Киеву не являются негативными. Новоизбранный президент США хочет достичь мира, но с позиции силы.

Кроме того, недавно спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Трамп учитывает опыт провальных Минских договоренностей. Он хочет достичь устойчивого мира, который будет справедливым.