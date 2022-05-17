Переговоры с Россией приостановлены, она никак не может понять, что является источником нацизма, – ОП

Мирные переговоры между Украиной и Россией по прекращению войны приостановлены. После встречи в Стамбуле никакого продвижения в переговорах не произошло.

После Стамбульского коммюнике никакого продвижения нет

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает 24 канал. Он заявил, что переговорный процесс с Россией сложен, ведь зависит от того, как разворачиваются события в Украине.

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Подоляк подчеркнул, что Украина готова к конструктивному диалогу и может выстраивать свои переговорные позиции. Он отметил, что президент Владимир Зеленский модерирует этот процесс и "выходит из адекватной оценки того, о чем именно идет речь и может идти речь на переговорах".

Россия, как заявил Подоляк, за 82 войны не поняла, что ситуация в Украине вообще не такая, как думали в Кремле сначала. Советник Андрея Ермака сообщил, что Россия, по сути, не меняет свои директивы.

Они продолжают активно шантажировать, какие-то позиции публично проговаривают,

– сказал он.

По словам Подоляка, глава МИД России Сергей Лавров и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков публично комментируют переговоры, хотя не входят в российскую делегацию. В частности, замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что переговоры с Украиной прекращены, ведь "Киев фактически вышел из них".

Советник главы ОП добавил, что россиян и дальше живут в мире, где вроде бы есть "украинский нацизм". Но, как отметил Подоляк, весь мир уже понял, что сегодня существует только русский нацизм.

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Он рассказал, что переговорный процесс между Украиной и Россией приостановлен, ведь после Стамбульского коммюнике никакого продвижения нет. В то же время в Офисе президента подчеркнули, что любая война закончится столом переговоров.

Россия не понимает, что война не идет по ее плану

Михаил Подоляк назвал 3 причины, почему переговоры с Россией на паузе. По его слова, Россия не демонстрирует понимания сегодняшних процессов в мире и своей крайне негативной роли.

Также, как сказал советник главы ОП, в Кремле не понимают, что война уже не идет по правилам, графику или планами России.

Сопротивление Украины и сопротивление профессиональное только нарастает. Поэтому никаких своих целей Россия не достигнет,

– сказал он.

Подоляк отметил, что Россия не может отказаться от пропагандистского нагнетания на внутреннем рынке. По его словам, политическая элита в России боится говорить правду, "что с войны надо выходить на совсем других условиях, чем было заявлено изначально".

Украина продолжит переговоры, если будет конкретика

По мнению советника Андрея Ермака, Россия хочет увидеть в действии все пакеты международных экономических санкций Запада и понять истинную "боеспособность".

По его словам, Россия теряет остатки своей репутации. "Такова, на мой взгляд, стратегическая цель россиян: все или ничего. Поэтому нет смысла мешать падению этой чудаковатой "империи", – сказал он.

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Вместе с тем, Подоляк отметил, что пока речь не идет про "выход или не выход Украины из переговоров, а только о целесообразности процесса и конкретику на этом этапе.

Будет конкретика – будут продолжены политические переговоры,

– резюмировал он.

Что известно о переговорах Украины и России

Украина практически с начала полномасштабного вторжения России пытается остановить войну дипломатическим путем. Киев даже согласился на несколько раундов переговоров с россиянами на белорусской границе.

Впоследствии в Стамбуле при посредничестве Турции состоялась встреча глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. В конце марта – начале апреля в турецком Стамбуле встретились украинские и российские делегации.

Киев передал Москве свои предложения, в соответствии с которыми соглашался на гарантии безопасности от третьих стран в обмен на отказ от курса в НАТО. Вопрос ОРДЛО должны были решить переговоры Зеленского с Путиным. По Крыму – Украина предлагала вести переговоры 10-15 лет.

Перед утверждением договора в Украине должен был бы состояться референдум. Также его подписанию должен предшествовать вывод Россией своих войск с территории Украины. Но в Кремле не ответили на предложения Киева.

Переговорный процесс сильно осложнили зверства россиян на Киевщине. Зеленский говорил, что украинцы не хотят договариваться с россиянами, а просто стремятся их убить.

Также наш президент предупредил Кремль, что Украина выйдет из переговоров, если Россия проведет псевдореферендум в Херсоне и уничтожит людей в Мариуполе. Кроме того, Зеленский сказал, что Россия должна отвести свои войска на позиции 24 февраля, чтобы разблокировать переговоры.

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