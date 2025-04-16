"Берет в заложники не только Украину": как Путин вынуждает Трампа к большим уступкам

Россия затягивает переговоры с Соединенными Штатами о прекращении огня. Там хотят выбить большие уступки. А параллельно наносят подлые удары ракетами по украинским городам.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что недавно состоялись две особенно коварные российские атаки – удар по Кривому Рогу и удар по Сумах. И это все на фоне попыток Дональда Трампа организовать переговоры. Путин откровенно насмехается над президентом США.

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Россия терроризирует Украину

Как отметил Кузан, Россия тут действует абсолютно так же, как бы действовала любая террористическая организация. Она сознательно применяет жесткое насилие в отношении гражданских, чтобы все выполнили ее политические требования.

Россия намеренно терроризирует гражданское население, чтобы мир увидел и ужаснулся, что потенциально россияне могут сделать. Россия взяла в заложники не только Украину, но и всех, кто с ней переговаривается. Если ты разговариваешь с россиянами, а они продолжают оказывать террор, то видно, что твои разговоры не являются эффективными,

– отметил Кузан.

Путин делает все то же, что и с предыдущими президентами США. Российский диктатор снижает их рейтинг, уменьшает им поле для маневра и демонстрирует, что они не могут с ним договориться. Так он заставляет их идти на все большие и большие уступки.

Посмотрите на последних четырех президентов США. Все они – или демократы, или республиканцы – пробуют перезагрузить отношения с Россией. Но заканчивают каденции тем, что начинают давить на нее. К сожалению, ни один из этих президентов не решился поставить себе политическую цель нанести поражение России. То есть продемонстрировать реальную силу. А Путин и его клика понимает только ее,

– отметил Кузан.

Добавим, президент Владимир Зеленский отметил, что Украина ни в коем случае не будет признавать собственные оккупированные территории российскими. Об этом даже не может идти речь в переговорах с Россией.