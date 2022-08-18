Переговоры с россией возможны, только когда она освободит оккупированные территории, – Зеленский

Владимир Зеленский высказался по поводу возобновления мирных переговоров с россией. Глава государства подчеркнул, что переговоры возможны, только в том случае, если россия освободит захваченные территории.

Окончание войны прокомментировал Эрдоган

Соответствующее заявление президент Украины сделал во Львове после встречи с лидером Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Кстати Зеленский встретился с Гутерришем: говорили о зерне, ЗАЭС и пленных

Турецкий президент Эрдоган сказал, что "сохраняет веру в то, что война закончится за столом переговоров".

Что известно о переговорах Украины и россии

Турция выступает посредником между Украиной и россией. Весной турецкая сторона предоставила Киеву и москве площадку для переговоров, которые закончились без результата. В июле в Стамбуле было заключено "зерновое соглашение", благодаря которому удалось разблокировать украинские порты.

Украинская сторона с первых дней полномасштабного вторжения россии стремилась остановить войну благодаря дипломатии. Для этого Киев даже согласился на переговоры на границе с беларусью, хотя режим александра лукашенко предоставил россии белорусскую территорию для агрессии против Украины.

Украинские и российские делегации встречались в Стамбуле. В частности, в Турции прошла трехсторонняя встреча с участием министров иностранных дел Украины, Турции и россии.

Внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович недавно заявил, что в Стамбуле россия заявляла о возможности отвода войск по состоянию на 23 февраля 2022 года.

К слову Эрдоган будет предлагать Зеленскому встречу с путиным: политолог назвал встречные условия

Известно, что в Стамбуле украинская сторона передала россиянам свои предложения по окончании войны, включая тему Крыма. И в кремле проигнорировали предложения.

россия требует от Украины территориальных уступок и ставит ультиматумы. В результате этого и зверств россиян в Киевской области Украина решила приостановить переговоры.

Также в МИД Украины заявили, что для возобновления переговоров нужно изменить ситуацию на фронте.

Раньше – окружение путина потребовало переговоров: смотрите видео