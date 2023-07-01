Украина будет готова к дипломатии только после выхода на границы 1991 года, – Зеленский

Переговорный процесс между Украиной и Россией уже больше года в замороженном состоянии. Несмотря на попытки некоторых политиков склонить Украину к переговорам с агрессором, наше государство занимает четкую позицию – переговоры возможны только после того, как враг будет выбит из нашей земли.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве, сообщает 24 Канал. Глава государства подчеркнул, что речь идет о выходе наших войск на международно признанные границы, а не за пределы до 24 февраля 2022 года.

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Только одно условие для переговоров с Россией

Владимир Зеленский подчеркнул, что границы до полномасштабного вторжения не наши границы, ведь это была линия столкновения между Украиной и оккупантами. Поэтому переговорный процесс после выхода на эти границы невозможен – его можно перезапустить только в том случае, если ВСУ выйдут на международно признанные границы нашего государства.

Поэтому мы еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы действительно будем на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву,

– подчеркнул Зеленский.

Главное о переговорах с Россией

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение, прошло несколько раундов переговоров между украинской делегацией и представителями страны-террориста. В частности, первая встреча проходила в Белоруссии.

После деоккупации Киевщины, когда весь мир пришел в ужас от зверств россиян, в частности в Буче, Украина остановила переговоры. После этого в Кремле неоднократно говорили о якобы готовности к разговору и жаловались на нежелание Украины вести диалог.

В сентябре 2022 года Россия провела псевдореферендумы на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и провозгласила аннексию этих регионов с "присоединением к России". Как следствие, СНБО официально принял решение, запрещающее проводить переговоры с действующим российским руководством. То есть Украина не отказалась от диалога, однако переговоров не будет, пока главой Кремля является диктатор Владимир Путин.