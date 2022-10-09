Хочет ли страна-террорист мира – нет, – Зеленский о возможности переговоров с Россией

Президент Владимир Зеленский ответил на призывы, часто звучащие с Запада о переговорах с Россией. Глава государства отметил, что если бы страна-агрессор хотела мира, то не совершала ракетный террор против мирного населения.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения к украинцам, передает 24 канал. В качестве примера неготовности оккупантов к переговорам глава государства назвал массированный обстрел Запорожья.

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Террористов нужно обезвреживать

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия в очередной раз совершила теракт в Запорожье – ночью оккупанты убили по меньшей мере 14 мирных жителей, ранили десятки человек, в том числе 11 детей, оставили сотни людей без крова. Это еще раз доказывает, что Россия – страна-террорист. Президент подчеркнул, что террористов нужно обезвредить.

Действительно ли переговоры помогают преодолеть террор? Сейчас всем нужно честно ответить на этот вопрос. Террористов обезвреживают. Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасных международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, а всему международному сообществу,

– подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что террор нужно остановить и не дать демократии проиграть. Владимир Зеленский привел пример из прошлого века, когда сильные мира сего боялись террора Германии и шли на уступки, в частности согласовали раздел Чехословакии, но это лишь усилило аппетиты Гитлера и все это привело ко Второй мировой войне.

"Сейчас мир объединен. Сейчас все в мире понимают, против чего на самом деле ведется Россией эта война в Украине. Это российская война против всех ценностей, которые делают людей людьми, а жизнь мирной", – подчеркнул Зеленский.

Вечернее обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Согласно решению СНБО Украина не отказывается от переговоров с Россией, однако не будет проводить их, пока главой страны является диктатор Владимир Путин.