В Кремле озвучили свою версию того, что будет на переговорах в Саудовской Аравии

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что одной из тем переговоров в Саудовской Аравии станет восстановление так называемой Черноморской зерновой инициативы, которая предусматривает поставки украинского зерна через Черное море.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что будут обсуждать в Саудовской Аравии

Дмитрий Песков утверждает, что во время встречи 23 марта США и Россия планируют обсудить возможное восстановление Черноморской инициативы и другие вопросы по "украинскому урегулированию".

Опять же наши переговорщики будут готовы обсуждать нюансы вокруг этой проблемы, а этих нюансов огромное количество,

– подчеркнул пресс-секретарь Путина.

По его словам, Россия в свое время якобы "выполнила все условия реализации Черноморской инициативы", но "условия в отношении России выполнены так и не были".

Справка. Зерновое соглашение – договоренность между ООН, Турцией, Украиной и Россией о морских коридорах для вывоза украинского зерна, подписано 22 июля 2022 года. Почти через год, 17 июля 2023, Россия официально проинформировала Турцию и Секретариат ООН о прекращении действия соглашения и обвинила Запад в невыполнении части его условий, в частности, об отмене санкций на российские удобрения.

Тем временем советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Россия и США на встрече в Саудовской Аравии обсудят как вопрос перемирия, так и долгосрочного мира.

По его словам, одними из основных вопросов станут верификация прекращения огня в случае перемирия, прекращения боевых действий в акватории Черного моря, торговля зерном и топливом. К тому же Москва и Вашингтон обсудят вопрос отправки миротворцев и принадлежность территорий.