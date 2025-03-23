Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Що обговорюватимуть у Саудівській Аравії

Дмитро Пєсков стверджує, що під час зустрічі 23 березня США та Росія планують обговорити можливе відновлення Чорноморської ініціативи та інші питання щодо "українського врегулювання".

Знову ж таки наші переговорники будуть готові обговорювати нюанси навколо цієї проблеми, а цих нюансів величезна кількість,

– підкреслив прессекретар Путіна.

За його словами, Росія свого часу нібито "виконала всі умови реалізації Чорноморської ініціативи", але "умови щодо Росії виконані так і не були".

Довідка. Зернова угода – домовленість між ООН, Туреччиною, Україною і Росією про морські коридори для вивезення українського зерна, підписана 22 липня 2022 року. Майже через рік, 17 липня 2023, Росія офіційно проінформувала Туреччину та Секретаріат ООН про припинення діїї угоди та звинуватила Захід у невиконанні частини її умов, зокрема, щодо скасування санкцій на російські добрива.

Тим часом радник Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц заявив, що Росія та США на зустрічі в Саудівській Аравії обговорять як питання перемир'я, так і довгострокового миру.

За його словами, одними з основних питань стануть верифікація припинення вогню у разі перемир'я, припинення бойових дій в акваторії Чорного моря, торгівля зерном та паливом. До того ж Москва та Вашингтон обговорять питання відправлення миротворців та приналежність територій.