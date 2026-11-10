Мирные усилия и устойчивость Украины: в Париже начались переговоры Сибиги и Рубио

Глава МИД Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио 10 ноября начали переговоры в Париже. Стороны планируют обсудить мирные усилия, укрепление обороноспособности Украины и стратегическое партнерство.

Об этом сообщили в МИД Украины.

Что известно о встрече Сибиги и Рубио

Ключевой целью дипломатического диалога является выработка совместных шагов для обеспечения долгосрочной безопасности. Чиновники сосредоточатся на мерах, которые позволят существенно укрепить позиции украинского государства.

Двусторонний контакт проходит в рамках многосторонних дипломатических встреч во Франции. Украинская сторона поднимает вопросы первоочередных оборонных потребностей, а также координации международного давления на агрессора.

Особое внимание во время встречи дипломаты уделяют защите критически важной инфраструктуры перед зимним периодом. Обсуждение охватывает поставки средств противовоздушной обороны и развитие военно-технического партнерства между Киевом и Вашингтоном.

Встреча Сибиги и Рубио: смотрите видео

Напомним, ранее мы писали, что встреча глав МИД стран "Большой семерки" в Париже сосредоточена на укреплении противовоздушной обороны и защите энергетических объектов.

Как уже сообщалось на нашем сайте, госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что главной темой любых переговоров о завершении войны остаются гарантии безопасности для Украины и всей Европы.