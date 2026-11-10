Мирні зусилля та стійкість України: у Парижі стартували переговори Сибіги й Рубіо

Про це повідомили в МЗС України.

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Що відомо про зустріч Сибіги та Рубіо

Ключовою метою дипломатичного діалогу є напрацювання спільних кроків для забезпечення довгострокової безпеки. Посадовці зосередяться на заходах, які дозволять суттєво зміцнити позиції української держави.

Двосторонній контакт відбувається на полях багатосторонніх дипломатичних зустрічей у Франції. Українська сторона порушує питання першочергових оборонних потреб, а також координації міжнародного тиску на агресора.

Окрему увагу під час зустрічі дипломати приділяють захисту критичної інфраструктури перед зимовим періодом. Обговорення охоплює постачання засобів протиповітряної оборони та розвиток військово-технічного партнерства між Києвом і Вашингтоном.

Зустріч Сибіги та Рубіо: дивіться відео

Нагадаємо, раніше ми писали, що зустріч глав МЗС країн G7 у Парижі зосереджена на посиленні протиповітряної оборони та захисті енергетичних об'єктів.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, держсекретар США Марко Рубіо наголошував, що головною темою будь-яких перемовин щодо завершення війни залишаються гарантії безпеки для України та всієї Європи.