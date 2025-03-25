Большие сомнения вызывает компетенция членов делегации России. Такое мнение 24 Каналу высказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, добавив, что так страна-агрессор пытается затянуть переговоры.

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Унижение для Трампа

"То, что сейчас происходит, – это большая профанация с российской стороны. Ты отправляешь на переговоры "сбитых летчиков", которые недостаточно владеют ситуацией, никто вообще не понимает, почему именно они поехали на стратегические переговоры", – отметил Андрей Городницкий.

Даже для того, чтобы уточнить детали, нужно, чтобы люди владели информацией. Поэтому выбор членов делегации был очень странным. Это означает, что россияне затягивают возможность прекращения огня и всячески это блокируют.

Это большой плевок в лицо Трампу, попытки нивелировать любой статус Украины в этих переговорах. Россия хочет показать, что якобы есть 2 равноценные стороны конфликта и каждый имеет свои претензии, хотя именно Россия является страной-террористкой,

– отметил Андрей Городницкий.

Кремль надеется, что Соединенные Штаты откажутся от поддержки Украины, начнут рассматривать наше государство как нечто якобы незначительное в отношениях между "двумя великими странами". Уже сейчас Россия делает попытки нивелировать любой статус Украины и договариваться напрямую с американцами.

Настоящая цель России

Путин хочет, чтобы в США решили судьбу Украины, но с учетом интересов россиян. Если этого не удастся, то они дальше будут требовать прекращения огня вывода украинских войск из областей, которые Россия внесла в свою конституцию. Кремль действительно верит, что кто-то на это пойдет.

12-часовые переговоры показывают, что россияне каждый раз будут мучить Соединенные Штаты, пытаясь показать, что им якобы все это не нужно,

– добавил политический эксперт.

Главная цель, чтобы все устали и отказались от переговоров. Похожий формат Россия использовала во время встреч в Минске еще до начала полномасштабного вторжения.

Для россиян важно, чтобы Украина не сотрудничала ни с Европейским Союзом, ни с Соединенными Штатами Америки. Что касается ЕС, то здесь ситуация сложнее, но экспрессивность Трампа позволила оккупантам думать, что они смогут на него повлиять, вытеснить из процесса и оставить Украину один на один.