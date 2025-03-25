Великі сумніви викликає компетенція членів делегації Росії. Таку думку 24 Каналу висловив політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, додавши, що так країна-агресорка намагається затягнути переговори.

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Зневаження для Трампа

"Те, що зараз відбувається, – це велика профанація з російського боку. Ти відправляєш на перемовини "збитих льотчиків", які недостатньо володіють ситуацією, ніхто взагалі не розуміє, чому саме вони поїхали на стратегічні перемовини", – наголосив Андрій Городницький.

Навіть для того, щоб уточнити деталі, потрібно, щоб люди володіли інформацією. Тому вибір членів делегації був дуже дивним. Це означає, що росіяни затягують можливість припинення вогню і всіляко це блокують.

Це великий плювок в лице Трампу, намагання нівелювати будь-який статус України в цих перемовинах. Росія хоче показати, що нібито є 2 рівноцінні сторони конфлікту й кожен має свої претензії, хоча саме Росія є країною-терористкою,

– зазначив Андрій Городницький.

Кремль сподівається, що Сполучені Штати відмовляться від підтримки України, почнуть розглядати нашу державу як щось нібито незначне у відносинах між "двома великими країнами". Вже зараз Росія робить спроби нівелювати будь-який статус України та домовлятися напряму з американцями.

Справжня ціль Росії

Путін хоче, щоб у США вирішили долю України, але з урахуванням інтересів росіян. Якщо цього не вдасться, то вони далі вимагатимуть припинення вогню виведення українських військ з областей, які Росія внесла до своєї конституції. Кремль справді вірить, що хтось на це піде.

12-годинні перемовини показують, що росіяни кожного разу мучитимуть Сполучені Штати, намагаючись показати, що їм нібито все це не потрібно,

– додав політичний експерт.

Головна мета, щоб всі втомилися і відмовилися від перемовин. Схожий формат Росія використовувала під час зустрічей у Мінську ще до початку повномасштабного вторгнення.

Для росіян важливо, щоб Україна не співпрацювала ні з Європейським Союзом, ні зі Сполученими Штатами Америки. Щодо ЄС, то тут ситуація складніша, але експресивність Трампа дозволила окупантам думати, що вони зможуть на нього вплинути, витіснити з процесу і залишити Україну сам на сам.