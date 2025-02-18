В CNN объяснили, почему именно Саудовская Аравия примет переговоры США и России

Саудовская Аравия примет переговоры представителей США и России. Для Эр-Рияда это дает дополнительные преференции как на международной арене, так и в ближневосточном регионе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. В этих российско-американских переговорах, которые могут состояться 18 февраля, Украина участвовать не будет.

К теме Вероятно, в Саудовской Аравии: каковы перспективы трехсторонних переговоров Украины, России и США

Зачем Эр-Рияду принимать переговоры США и России

Официальный представитель Саудовской Аравии рассказал журналистам, что на встрече между США и Россией во вторник королевство рассчитывает выйти за пределы только размещения мероприятия и играть посредническую роль. Саудовскую команду возглавит советник по национальной безопасности страны.

Место проведения переговоров, которое "в целом устраивает" Соединенные Штаты и Россию, многие считают выигрышным для 39-летнего фактического лидера королевства, наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Его цель – превратить свою богатую нефтью страну с фундаменталистским исламистским прошлым в нацию, которая может культивировать мягкую силу из огромного богатства.

Я не думаю, что есть другое место, где лидер имеет такие хорошие личные отношения как с Трампом, так и с Путиным,

– сказал саудовский комментатор Али Шихаби.

В частности, Мухаммед ибн Салман имеет близкие отношения с президентом США Дональдом Трампом, который поддерживал принца, когда его избегали на международном уровне после убийства обозревателя Джамаля Хашогги саудовскими агентами.

Наследный принц также имеет теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным, который также отказался изолировать ибн Салмана после убийства Хашогги.

В долгосрочной перспективе Саудовская Аравия может иметь целью использовать свою роль посредника на встрече между Россией и США, чтобы извлечь выгоду из актуального регионального вопроса – противоречивого предложения Трампа о том, чтобы США взяли в собственность Газу и окончательно переселили ее жителей.

"Способствуя достижению заявленной цели президента Трампа по прекращению войны в Украине, Саудовская Аравия имеет хорошие возможности получить выгоду от своего сотрудничества, чтобы помочь преодолеть разрыв между американской и арабской позициями относительно судьбы Газы", – сказал Хасан Альхасан, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Бахрейне.

В следующие четыре года принц ибн Салман может делать ставку на свои близкие отношения с Трампом, но принц все еще может оказаться в сложных ситуациях, пытаясь сбалансировать свои региональные интересы на фоне агрессивных требований к миру от американского президента.