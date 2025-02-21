Трамп заявил, что присутствие Зеленского на встречах "не так уж и важно"

Дональд Трамп сделал новое заявление относительно Владимира Зеленского. По словам президента США, присутствие его украинского коллеги на встречах США и России "не так уж и важно".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента США, которые цитирует корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс.

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Какие новые заявления сделал Трамп относительно Зеленского

Президент США объяснил журналистам, почему Владимира Зеленского не приглашали на встречу в Саудовской Аравии. По его словам, это не было приоритетом, "потому что он плохо вел переговоры".

Я не думаю, что ему очень важно быть на встречах,

– сказал Дональд Трамп.

Он также назвал "бесполезной" поездку министра финансов Скотта Бессента в Киев, где тот должен был заключить с украинской стороной соглашение о полезных ископаемых. По словам Трампа, "лучше бы он туда не ехал".

К слову, в одном из предыдущих заявлений Дональд Трамп в очередной раз назвал Владимира Зеленского "скромным успешным комиком", который "уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую в принципе невозможно выиграть".

Кроме того, глава Белого дома снова вспомнил о "низком рейтинге президента Украины" и сказал, что "диктатору без выборов, Зеленскому лучше двигаться быстро, иначе у него не останется страны".