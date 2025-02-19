Трампу нужно сейчас разочароваться: как лидер США пытается договариваться с Россией

Американская и российская стороны встретились 18 февраля в Саудовской Аравии. Первые встречи представителей США и России – это исключительно "измерение температуры", чтобы понять, на что обе стороны согласны.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал кандидат политических наук, офицер ВСУ Андрей Ковалев, который считает, что Кремль такие разговоры сейчас не воспринимает серьезно.

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Тактика Трампа описана в его книге

Ковалев рассказал, что когда пытается осуществить анализ и предсказать следующие политические события, то основывается на фактах, в частности на нескольких книгах Трампа. Одна из них – "Искусство заключать сделки". Американский лидер в ней написал, что все его самые успешные ддоговоренности были подписаны чрезвычайно быстро. Зато те переговоры, которые длились у него долго, всегда в конце концов срывались.

Основываясь на этом, как отметил Ковалев, складывается впечатление, что Трамп, руководствуясь своей моделью поведения еще со времен ведения бизнеса, пытается как можно быстрее любыми средствами достичь договоренности с Россией. При этом даже используя формулу – говорить об Украине без Украины.

Трампу нужно сейчас разочароваться в переговорах с Россией и Путиным, наступить на грабли для того, чтобы эти грабли сильно ударили ему по лбу, чтобы он понял, что с Путиным не о чем договариваться и он не получит желаемого результата в переговорах,

– озвучил Ковалев.

США могут применить план "Б"

Если встречи с Россией не принесут желаемого для США результата, тогда, со слов кандидата политических наук, Трамп перейдет к плану "Б". Представители Республиканской партии не раз заявляли, каким он может быть. В частности этот план будет предусматривать насыщение Украины вооружением, чтобы начать говорить с Путиным уже с позиции силы.

Одновременно с этим мы видим, как активно присоединяется к переговорному процессу ЕС. Лидерскую позицию в Европе хочет продемонстрировать Великобритания,

– отметил Ковалев.

Свидетельством этого стало подписание соглашения о 100-летнем партнерстве с Украиной и то, что эта страна активно финансирует закупку датского вооружения для передачи его ВСУ. Если для Украины наступят неблагоприятные условия из-за ряда политических обстоятельств, роль крупнейшего стратегического партнера для нее, по убеждению Ковалева, должна была бы занять Великобритания.