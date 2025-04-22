Об этом украинский лидер заявил во время брифинга, сообщает 24 Канал. Он выразил надежду, что Украина знает многое из того, что ей нужно знать.

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"О чем разговаривают США с Россией – что-то знаем. Но никого не обвиняем. Надеемся, что мы знаем многое из того, что положено знать нам. Я имею в виду именно вопрос Украины", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что в случае полного прекращения огня Украина будет готова к любому формату переговоров с Россией. По его словам, только после этого можно будет переходить к другим шагам по окончанию войны в Украине.