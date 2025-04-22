Про це український лідер заявив під час брифінгу, повідомляє 24 Канал. Він висловив сподівання, що Україна знає багато з того, що їй належить знати.

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"Про що розмовляють США з Росією – щось знаємо. Але нікого не звинувачуємо. Сподіваємось, що ми знаємо багато з того, що належить знати нам. Я маю на увазі саме питання України", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що у випадку повного припинення вогню Україна буде готовою до будь-якого формату переговорів з Росією. За його словами, лише після цього можна буде переходити до інших кроків щодо закінчення війни в Україні.