Сейчас будет жестокая заруба: Путин "демонстрирует мышцы" перед переговорами

Агрессивность и жесткость российского войска на линии фронта возросла. Такая интенсивность будет сохраняться по крайней мере до того, как сформируются четкие пункты по прекращению боевых действий в Украине.

Об этом 24 Каналу сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. К слову, в течение 15 февраля оккупанты провели рекордное количество штурмов в 2025 году – 261 раз атаковали украинские позиции, из них 71 штурм на Покровском направлении.

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Интенсивность боев заметно возросла

Российская армия в этом месяце нарастила применение бронетехники и беспилотников, в частности дронов на оптоволокне и "Ланцетов". Это не означает, что на России резко выросла промышленность и соответственно увеличилось количество выпуска вооружения.

Оккупанты просто накапливали бронетехнику и беспилотники и теперь работают по классической формуле Владимира Путина. Только проводятся консультации по переговорам с Украиной и привлекается дипломатическое внимание к России, то враг сразу активизируется на поле боя,

– сказал Тимочко.

По его словам, сейчас российская армия пытается максимально вытянуть резервы, в частности бронетехнику, средства дистанционного поражения. Российский диктатор хочет показать, что теперь он реально взялся за Украину и ему нечего уступать, или тем более прекращать боевые действия.

Сейчас мы будем в жесткой зарубе с противником, который будет пытаться доказать свою мощь на международной переговорной арене путем ведения боевых действий в Украине,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Интенсивность боев выросла и количественно, и технически. Если раньше была преимущественно пехотная компонента при поддержке авиации, то теперь добавилась артиллерия, бронетехника и автомобильный транспорт.

Предыдущие дни наблюдался резкий рост уничтоженной бронетехники противника. Кроме того, за день Силы обороны уничтожают более тысячи единиц автотранспорта,

– добавил Тимочко.

Российская армия сознательно идет на бешеные потери, чтобы сдержать наступательную интенсивность и выполнять политические задачи Путина на поле боя. К слову, потери России в полномасштабной войне уже превысили 861 тысячу бойцов.