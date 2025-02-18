Про це 24 Каналу повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. До слова, протягом 15 лютого окупанти провели рекордну кількість штурмів у 2025 році – 261 раз атакували українські позиції, з них 71 штурм на Покровському напрямку.

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Інтенсивність боїв помітно зросла

Російська армія цього місяця наростила застосування бронетехніки та безпілотників, зокрема дронів на оптоволокні та "Ланцетів". Це не означає, що на Росії різко зросла промисловість й відповідно збільшилася кількість випуску озброєння.

Окупанти просто накопичували бронетехніку та безпілотники й тепер працюють по класичній формулі Владіміра Путіна. Щойно проводяться консультації щодо переговорів з Україною і привертається дипломатична увага до Росії, то ворог відразу активізовується на полі бою,

– мовив Тимочко.

За його словами, зараз російська армія намагається максимально витягнути резерви, зокрема бронетехніку, засоби дистанційного ураження. Російський диктатор хоче показати, що тепер він реально взявся за Україну і йому нічого поступатися, чи поготів припиняти бойові дії.

Зараз ми будемо в жорсткій зарубі з противником, який намагатиметься довести свою потужність на міжнародній переговорній арені шляхом ведення бойових дій в Україні,

– зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Інтенсивність боїв зросла й кількісно, й технічно. Якщо раніше була переважно піхотна компонента за підтримки авіації, то тепер додалася артилерія, бронетехніка й автомобільний транспорт.

Попередні дні спостерігалося різке зростання знищеної бронетехніки противника. Крім того, за день Сили оборони знищують більше тисячі одиниць автотранспорту,

– додав Тимочко.

Російська армія свідомо йде на шалені втрати, щоб стримати наступальну інтенсивність та виконувати політичні завдання Путіна на полі бою. До слова, втрати Росії у повномасштабній війні вже перевищили 861 тисячу бійців.