Россия будет пытаться "перекупить" Трампа: политтехнолог указал на явный признак

От переговоров, которые состоялись 18 февраля между представителями США и России в Саудовской Аравии, можно ожидать ряд договоренностей. Они не будут обязательными к исполнению для тех сторон, которые не участвовали в переговорах напрямую, Украины и Европы.

Об этом в эфире 24 Канала отметил российский политтехнолог Аббас Галлямов, который считает, что результатом договоренностей американской и российской сторон может стать что угодно.

Смотрите также Сделка с дьяволом, о которой мечтал Путин: чего достигла Россия на переговорах с США в Эр-Рияде

В чем очень заинтересована Россия?

Судя по активности члена делегации, который участвовал в переговорах в Саудовской Аравии и который является председателем Российского фонда прямых инвестиций, Кирилла Дмитриева, очень большую роль Россия сейчас отводит теме бизнес-сотрудничества с США.

Как отметил Галлямов, Россия критически зависит от Запада, в том числе от Соединенных Штатов, в части технологий. В этой сфере страна-агрессор, по его словам, недоразвита. У нее есть много нефти и газа, но, чтобы добывать ресурсы не из простых, а наоборот из сложных месторождений, ей нужны западные технологии. С этим у нее из-за санкций серьезные проблемы.

Естественно, что Россия надувает щеки и делает вид, что может это делать самостоятельно, но все, кто в теме, понимают, что без Запада – все это баловство. Россия очень заинтересована в том, чтобы все это воплотить, видит, что Трамп подходит к делам как бизнесмен,

– озвучил Галлямов.

Российский политтехнолог отметил, что Кремль делает такие выводы из-за ситуации с "редкоземами" Украины. Россия увидела, как американский лидер загорелся идеей получить украинские редкоземельные металлы и сразу делегировал в Украину министра финансов США Бессента. Тот привез Зеленскому проект договора и хотел как можно быстрее его подписать.

"Россия все это видит и будет пытаться "перекупить" Трампа. Думает, что предложит ему что-то и у него загорятся глаза. Поэтому ключевую роль в переговорах играет Кирилл Дмитриев, человек, который является компетентным в организации партнерства с иностранцами. Он долгие годы занимался привлечением иностранных инвесторов в Россию", – рассказал Галлямов.

Какой радикальный сценарий может воплотиться?

Россия сейчас, как предположил российский политтехнолог, может попытаться "перекупить" Трампа и тот может озвучить ультиматум: или Украина соглашается с тем проектом, который они подготовили, или же ее финансирование и обеспечение оружием ляжет на плечи Европы.

Теоретически это возможно. То есть следствием этих переговоров может быть что угодно, даже такие радикальные сценарии. Я не утверждаю, что это обязательно произойдет, надеюсь, что здравый смысл все-таки в США возобладает,

– озвучил Галлямов.

Российский политтехнолог выразил надежду, что социум и политикум не развяжут руки Трампу настолько, чтобы он мог такое совершить, а наоборот заставят прислушаться если не к Украине, то хотя бы к Европе. Галлямов подытожил, что сейчас ситуация сложная, потому что параллельно происходит много процессов.

Отметим, что после встречи с российской делегацией, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты и Россия согласовали ряд мероприятий, а именно: восстановить дипломатические миссии в Вашингтоне и Москве; сформировать команду для дальнейших переговоров для достижения завершения войны в Украине; обсудить после прекращения огня геополитическое и экономическое сотрудничество.