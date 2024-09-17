Уже в ноябре в США пройдут выборы президента. На фоне этого в окружении Дональда Трампа заявили о необходимости прямых переговоров Вашингтона и Москвы для прекращения войны в Украине.

Сын Дональда Трампа и один из ключевых советников его кампании – Дональд Трамп-младший, а также независимый экс-кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший опубликовали в издании The Hill колонку с таким призывом.

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Трамп и Кеннеди выступают за переговоры с Россией

Трамп- и Кеннеди-младшие утверждают, что отсутствие реакции России на пересечение предыдущих "красных линий" – от поставки HIMARS до самолетов F-16 и дальнобойных ракет, является "сдержанностью", а не проявлением слабости Москвы.

Их логика (администрации Байдена – 24 Канал), кажется, заключается в том, что если вы пять раз раздражаете медведя, и он не реагирует, можно безопасно подтолкнуть его еще сильнее в шестой раз,

– пишут политики.

Они добавляют, что "ястребы" в администрации Байдена, кажется, забыли, что Россия – ядерная держава. Трамп-младший и Кеннеди-младший приводят в качестве аргумента угрозы Путина применить ядерное оружие при крайних обстоятельствах.

"Представьте себе, если бы Россия предоставила другой стране ракеты, обучение и информацию о нацеливании, чтобы нанести удар вглубь территории США. США никогда бы этого не терпели. Мы также не должны ожидать, что Россия это будет терпеть", – говорится в колонке.

Оба трамписты утверждают, что между запуском американских ракет вглубь российской территории и ядерным обменом не осталось ни одного шага. Трамп– и Кеннеди-младшие не считают аргументом для продолжения обороны Украины то, что российские войска пойдут дальше на Европу. Они пишут, что "Россия едва может оторвать несколько областей от Украины" и Москва "четко поставила военные цели" – это якобы нейтралитет Украины.

Бывший президент Дональд Трамп пообещал прекратить эту войну, но когда он вступит в должность, может быть уже слишком поздно. Нам нужно прямо сейчас требовать, чтобы Харрис и президент Байден отменили свою безумную программу войны и начали прямые переговоры с Москвой,

– пишут сторонники Трампа.