Медийщик обвинил Путин в трусости. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое распространяют российские СМИ.

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Как журналист бросил в глаза российской делегации правду о Путине

Во время разговора журналистов с помощником главы Кремля Владимиром Мединским один из медийщиков хотел поставить россиянину вопрос, что Владимир Зеленский назвал российскую делегацию фальшивой. В частности, журналист поинтересовался, что бы тот ответил.

Однако Мединский не обратил внимание на вопрос медийщика, развернулся и ушел. В конце концов журналист не выдержал и крикнул в след россиянину относительно Путина.

Ваш президент боится приехать?

– сказал французский журналист.

Мединский убежал от журналиста, а тот крикнул россиянину в след: смотрите видео

К слову, в состав российской делегации на переговорах входят помощник Владимира Путина Мединский, заместитель министра иностранных дел Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС Костюков, и заместитель министра обороны Фомин. Самого российского диктатора в Турции нет.

Раскритиковал российскую делегацию и президент Владимир Зеленский. Он заявил, что не видит среди присутствующих тех, кто действительно принимает решения, а также считает уровень представителей главы Кремля "довольно низким".

Интересно, что сам Владимир Мединский заявил, что, мол, российская сторона допускает обсуждение "возможных компромиссов", сказав, что его делегация "имеет все необходимые компетенции и полномочия для ведения переговоров".