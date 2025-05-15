Медійник звинуватив Путін у боягузтві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, яке ширять російські ЗМІ.

Цікаво Я тут, – Зеленський в Туреччині зробив послання Путіну

Як журналіст кинув в очі російські делегації правду про Путіна

Під час розмови журналістів з помічником глави Кремля Владіміром Мединським один із медійників хотів поставити росіянину питання щодо того, що Володимир Зеленський назвав російську делегацію фальшивою. Зокрема, журналіст поцікавився, що б той відповів.

Однак Мединський не звернув увагу на питання медійника, розвернувся та пішов. Зрештою журналіст не витримав та крикнув у слід росіянину щодо Путіна.

Ваш президент боїться приїхати?

– сказав французький журналіст.

Мединський втік від журналіста, а той крикнув росіянину у слід: дивіться відео

До слова, до складу російської делегації на переговорах входять помічник Владіміра Путіна Мединський, заступник міністра закордонних справ Галузін, начальник Головного управління Генштабу ЗС Костюков, та заступник міністра оборони Фомін. Самого російського диктатора в Туреччині немає.

Розкритикував російську делегацію і президент Володимир Зеленський. Він заявив, що не бачить серед присутніх тих, хто дійсно ухвалює рішення, а також вважає рівень представників глави Кремля "доволі низьким".

Цікаво, що сам Владімір Мединський заявив, що, мовляв, російська сторона допускає обговорення "можливих компромісів", сказавши, що його делегація "має всі необхідні компетенції та повноваження для ведення переговорів".